دمشق | 50 عملاً فنياً للاجئين فلسطينيين في معرض "فوضى مستقيمة"

دمشق- وطن: شارك عدد من الفانين الفلسطينيين من أبناء مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين في معرض حوار الأجيال "فوضى مستقيمة" المقام في المركز الثقافي العربي في منطقة العدوي بدمشق.

المعرض الذي أشرف عليه ونظّمه الفنان محمد يونس ابن مخيم جرمانا، ضم 50 فناناً من مختلف الأعمار، ومن مخيم جرمانا شاركت رسومات الشاب عبد الهادي رميض والفنانة أمني فريسان.

ويذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط بالأحداث الدائرة في سوريا بشكل مباشر نتيجة موقعه الجغرافي إلا أنه شهد سقوط قذائف في محيطه نتيجة قربه من طريق مطار دمشق الدولي ومنطقة الغوطة، وقد بلغ عدد الضحايا من أبناء المخيم 70 ضحية.

(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا)