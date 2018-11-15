الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "التطبيع خيانة"

غزة-وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الخميس، الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في المسيرات غدًا، رفضًا للتطبيع واستمرارًا لدور الحراك حتى تحقيق أهدافه بشكلٍ كامل.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "غدًا (الجمعة) موعدنا لنقول لمقاومتنا شكرًا ولنساندها في خياراتها ودومًا التطبيع خيانة غدا يا أبطال".

ويخرج الآلاف من المواطنين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضي شرقي قطاع غزة في مسعىً لتثبيت حق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة إلى ارتقاء أكثر من 220 شهيدًا؛ فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.