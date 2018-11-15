التربية تدعو العالم بصورة عاجلة لحماية مدرسة "التحدي 5"

رام الله- وطن: وجه وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم رسالةً عاجلةً لسفراء الدول الأجنبية والقناصل والشركاء الدوليين يطالبهم فيها بالتدخل العاجل والتصدي لقرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بعد سماحها لقوات الاحتلال هدم مدرسة (التحدي5) في جب الذيب بمديرية تربية بيت لحم.

وأكد صيدم أن هذا القرار يؤكد على وجه الاحتلال البشع؛ الذي يسعى ليلاً ونهاراً وبكل ما أوتي من قوة للتضييق على المسيرة التعليمية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم؛ في محاولة يائسة منه لتجهيل الشعب الفلسطيني وضرب المنظومة التربوية.

وقال الوزير:"إن إمعان الاحتلال بجرائمه بحق قطاع التعليم الفلسطيني والمؤسسات التربوية؛ ليؤكد على مدى انزعاجه من تمسك الشعب الفلسطيني بخيار العلم والمعرفة؛ في حين يتمسك الاحتلال بخيار القتل والتدمير"، مشدداً على أن تمادي الاحتلال باعتداءاته؛ يأتي نتاجاً للصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم والانتهاكات.

وجدد صيدم دعوته لكافة الأحرار في العالم وكل المدافعين عن الحق في التعليم؛ للوقوف عند مسؤولياتهم ولجم انتهاكات الاحتلال وسعيه الدائم لحرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم المقدس في التعليم.

وأشار الوزير إلى تنامي الاستهداف "الإسرائيلي" للمدارس والمسيرة التعليمية عموماً؛ منذ بدء العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى ما جرى ويجري يومياً في مدارس إبزيق وسلوان والعيسوية والساوية وقرطبة؛ التي لا يتوانى الاحتلال عن الاعتداء عليها، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية موقفاً حازماً.

يُشار إلى أن مدرسة التحدي 5 كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال؛ خلال إحدى الفعاليات التي نظمتها الوزارة ضمن حملة الدعم والمناصرة للمدارس المستهدفة.