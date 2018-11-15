آيزنكوت يطلب من الجيش الحفاظ على الجهوزية حول غزة

وطن-وكالات: عقد قائد أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، اجتماعا بعد ظهر اليوم مع قادة الجيش للوقوف على آخر التطورات في غزة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن الاجتماع جرى في مقر قيادة فرقة غزة في تجمع "أشكول" الاستيطاني حيث دعا آيزنكوت الجيش على حدود غزة للبقاء على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وحضر الاجتماع وزير الجيش المستقيل أفيغدور ليبرمان في لقاء وداع.

وأوضحت القناة أنه في إطار تقديرات الوضع تم عرض نشاطات القوات على المستوى الدفاعي والهجومي وتم دراسة السبل المختلفة لاستخدام القوة في الفترة القريبة، كما جرى الاتفاق على الحفاظ على استعداد القوات ومواصلة تعزيزها بمستوطنات غلاف غزة.