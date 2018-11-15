رئيس بلدية قباطية: عودة مدير شرطة الخليل أحمد ابو رب لمنصبه

جنين-وطن: أكد رئيس بلدية قباطية بلال كميل مساء اليوم الخميس، أن العقيد أحمد ابو الرب، مدير شرطة محافظة الخليل قد عاد إلى منصبه بكامل رتبه وحقوقه .

وقال كميل على صفحته الخاصة على فيس بوك "ظهر الحق وزهق الباطل، شكرا لكل من وقف مع قباطية وإبنها أحمد ابو الرب وقال كلمة حق حتى لو إنتقد الحدث بطريقة محترمة ونحن معه، شكرا للجميع والحمدلله على إظهار الحقيقة والصور التي انتشرت لاحقا من وجود المحافظة والاقاليم والمواطنين أكبر برهان، شكرا من القلب للجميع وعلى قيادة الشرطة ممثلة بقائدها اللواء حازم عطا الله الرجوع عن قراره واعادة ابا زيد للخدمة ومكانه، وبالنهاية سيبقى احمد إبننا وحبيبنا وكما أسلفت سابقا إن اخطأ سنحاسبه ولكننا لن نتركه لقمة بين فكي الضباع" .

وكان مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، قد أصدر قرارا بإيقاف العقيد ابو الرب عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة مساء أمس الأربعاء: انه تقرر تكليف نائب مدير شرطة الخليل بتسيير امور المحافظة.

ونشرت صور على مواقع التواصل للعقيد ابو الرب وهو يقوم بمساعدة جنود الاحتلال في تغيير إطار مركبتهم بعدما أصابه عطب، وأثارت الصور جدلا واسعاً بين النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي.

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