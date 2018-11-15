السنوار: مسيرات العودة مستمرة والمقاومة لن تسمح للاحتلال بالاعتداء على القطاع

غزة-وطن: استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار اليوم الخميس في مكتبه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.

وأثنى السنوار على الجهد الذي تقوم به مصر ودورها المهم، كما أطلع اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحركة وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على قطاع غزة.

وشدد على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.

بدوره أكد اللواء على جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة.

وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي خليل الحية وروحي مشتهى واللواء توفيق أبو نعيم.