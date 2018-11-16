استعدادات للمشاركة في جمعة التطبيع جريمة وخيانة

غزة-وطن: يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة في جمعتها الـ34 تحت شعار "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في المسيرات اليوم الجمعة، رفضًا للتطبيع واستمرارًا لدور الحراك حتى تحقيق أهدافه بشكلٍ كامل.

وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "الجمعة موعدنا لنقول لمقاومتنا شكرًا ولنساندها في خياراتها ودومًا التطبيع خيانة غدا يا أبطال".

ويخرج الآلاف من المواطنين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار منذ 30 مارس الماضي شرقي قطاع غزة في مسعىً لتثبيت حق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأدى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة إلى ارتقاء أكثر من 220 شهيدًا؛ فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.

وكان رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار قد شدد خلال لقاءه رئيس الوفد الأمني المصري أمس الخميس على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وحق الشعب الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.