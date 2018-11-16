بينيت ونتنياهو: بين حقيبة الجيش والانتخابات المبكرة

وطن-وكالات: في ظل أزمة حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية التي أفرزتها نتائج الجولة العسكرية التصعيدية الأخيرة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من استقالة وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، في محاولة لإنقاذ مستقبله السياسي، يلتقي رئيس، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وذلك لأول مرة منذ استقالة ليبرمان وإعلان بينيت عن مطالبته نتنياهو بحقيبة الأمن، وسط رفض واضح لشركاء رئيسيين في الائتلاف، ودعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو لن يسارع في الإعلان عن قراره حول تسمية بينيت وزيرًا للجيش أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، حيث سيقتصر الاجتماع على التشاور مع بينيت والتباحث في فرص "إنقاذ" الائتلاف، فيما يرجح البعض أن نتنياهو يفضل أن يحتفظ لنفسه في حقيبة الأمن، على أن يتقاسم مع شركائه في الائتلاف، لاحقًا، حقيبة الخارجية، التي يتولاها بنفسه، أو حقيبة الأمن، وفقًا لحساباته السياسية.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام العبرية، فإن السيناريو المفضل لنتنياهو، هو استمرار الحكومة بأي شكل من الأشكال، وجر المسائل الخلافية، دون التصادم مع شركائه في الائتلاف، حتى أيار/ مايو القادم، الموعد الذي يفضله نتنياهو لخوض الانتخابات للاستفادة الإعلامية القصوى من خطاباته في "المناسبات الرسمية" (ما يسمى بـ"يوم استقلال إسرائيل" وتنظيم مسابقة اليوروفيجين وذكرى المحرقة).

وكشفت مصادر في ائتلاف نتنياهو بأن الأخير يدرس مع شركائه في الائتلاف مواعيد محتملة مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة خلال شهر آذار/ مارس المقبل، ونقل موقع "واللا" عن مصادر في الائتلاف أن أبرز المواعيد االمطروحة هي 19 و26 آذار/ مارس المقبل.

وكان بينيت قد أكد أنه طالب "رئيس الحكومة أن يعطيه حقيبة الأمن مع هدف وحيد وهو أن تبدأ اسرائيل بتحقيق مكاسب"، ورغم أنه كان من المقرر أن تكون كلمة بينيت، التي تم بثها مباشرة على شاشة التلفزيون، محصورة ضمن مهامه كوزير للتعليم، إلا أنه خصص معظمها لاستعراض قدرته على إدارة الشؤون العسكرية، حيث أعاد التذكير بخدمته العسكرية في وحدة النخبة ونجاحه كرئيس سابق لشركة في مجال التكنولوجيا المتطورة.

لكن مع ذلك، امتنع بينيت عن تكرار التهديد الذي أعلنه حزبه الأربعاء، بالاستقالة والانسحاب من الائتلاف وسحب دعم نوابه الثمانية في حال عدم حصوله على المنصب، وقال إنه طالب بإسناده حقيبة الجيش "لأجل استعادة الردع الإسرائيلي المتضرر" في مواجهة حماس.

وقلل الكثيرون من أهمية اجتماع بينيت بنتنياهو اليوم وذلك بعد أن أكد وزير المالية ورئيس حزب "كولانو" موشيه كاحلون، أنه لن يستمر بالائتلاف في حال تم إسناد وزارة الأمن لبينيت، وشدد مرارا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة بأسرع ما يمكن، وطرح آذار/ مارس موعدًا لها، معتبرا أن وجود حكومة مستقرة ضروري للحفاظ على الاقتصاد في مساره الصحيح، مستغلا ارتفاع شعبية حزبه لدى جمهور الناخبين بحسب ما أظهر استطلاع نشرته "شركة الأخبار"؛ فيما انضم وزير الداخلية، أرييه درعي، إلى دعوات كاحلون بإجراء انتخابات مبكرة.

(عرب48)