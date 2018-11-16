لوائح اتهام ضد والدة وشقيق منفذ عملية بركان نعالوة

طولكرم- وطن: قدمت سلطات الاحتلال، لائحة اتهامٍ ضد والدة وشقيق المطارد أشرف نعالوة، منفذ عملية "بركان" التي أدت لمقتل مستوطنيْن في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأسندت سلطات الاحتلال إلى وفاء نعالوة والدة المطارد نعالوة، تهمة علمها بامتلاكه أسلحة، وأنه يتدرّب عليها، إضافةً إلى "علمها بل أسبوعيْن من تنفيذ العملية، نيته بذلك، ونيته الموت كشهيد"، على حد زعمهم.

وجاء ضمن اللائحة أيضًا، أنّ الوالدة أبلغت شقيق نعالوة الشاب أمجد نعالوة، بنيته تنفيذ العملية.

كما نسبت سلطات الاحتلال إلى شقيق نعالوة بتعطيل اجراءات "الامن" ومحاولته إخفاء كاميرات التسجيل، ومنع وقوع العملية.