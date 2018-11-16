حرائق كاليفورنيا: 63 ضحية و أكثر من 600 مفقود

وطن: ارتفع عدد المفقودين في حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأميركية ألى إلى أكثر من 600 شخص، وفق ما أعلن الشريف المحلي، يوم أمس الخميس.

ونقلت "فرانس برس" عن شريف منطقة بوت، كوري هونيا، قوله خلال مؤتمر صحافي إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى "كامب فاير" وهو الأكثر دموية في هذه الولاية بغرب الولايات المتحدة قد ارتفع هو أيضا، وبلغ 63 بعد العثور على سبع جثث إضافية.

ونجمت معظم الوفيات عن الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وباراديس التي يسكنها العديد من المتقاعدين وشهدت خريفا جافا غير معتاد، سويت بالأرض في حريق "كامب فاير" الذي يتقدم بسرعة.

وروى الأهالي روايات مرعبة عن فرارهم من النيران سيرا حاملين القليل من الحاجيات.

وفر آخرون بسيارات وسط سحب الدخان والنار، فيما كانت ألسنة اللهب تلامس سياراتهم على الطرق التي انتشرت فيها سيارات مهجورة.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون إنه يتوقع أن تصبح الحرائق أسوأ في السنوات المقبلة.

وقال براون "لسوء الحظ، يخبرنا العلم أن الجفاف والحرارة وكل هذه الأشياء ستشتد".