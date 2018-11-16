اعتصام ضد الضمان في الخليل

الخليل-وطن: شارك العشرات من المواطنين والعمال في اعتصام رافض لقانون الضمان الاجتماعي على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، عقب صلاة الجمعة.

ورفع المعتصمون شعارات تدعوا لوقف قانون الضمان، وأخرى تطالب بانصاف العمال وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وتراجع الحكومة عن تعنتها بتطبيقه وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته .

وطالب المعتصمون رئيس الحكومة رامي الحمد الله بالرحيل، أو وقف قانون الضمان مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بصيغته الحالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي أكد على أنه ماضٍ في تطبيق قانون الضمان وفقاً للجدول الزمني الذي اعتدته الحكومة، ما اعتبر مخالفة للصيغة التوافقية التي توصلت اليها الكتل النيابية مع النقابات والتي تنص على عدم الزامية القانون خلال 6 شهور .