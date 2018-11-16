بذكرى اعلان الاستقلال .. حركة المبادرة تؤكد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية

رام الله-وطن: أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أهمية استعادة الوحدة الوطنية و تحقيق المصالحة كمدخل نحو الإستراتيجية الوطنية الموحدة لكنس الاحتلال و تحقيق الاستقلال تحقيقا فعليا ناجزا.

وقالت المبادرة في بيان لها وصل وطن: مع مرور 30 عام على إعلان الاستقلال الذي جاء تتويجا لنضالات شعبنا و خوضه لانتفاضته الشعبية العارمة عام 1987 فإن المبادرة الوطنية و هي تحيي صمود شعبنا، والشهداء الأبرار و الأسرى البواسل و الجرحى الابطال، فإنها تجدد تمسكها بحقه في مواصلة مقاومته و كفاحه و نضاله المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة ولبسط سيادته الوطنية على أراضيه الفلسطينية ولاسقاط نظام الابارتهايد والتمييز العنصري الاسرائيلي.

وبهذه المناسبة فإن المبادرة الوطنية تدعو للعمل الجاد لترسيخ أسس الشراكة الوطنية، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في صنع و إتخاذ القرارات السياسية خاصة المتعلقة بالقضايا المصيرية لقضيتنا الوطنية، إلى جانب المحافظة على المكتسبات التي يحققها شعبنا عبر تضحياته الجسام لاسيما التأييد الدولي لنضالنا الوطني و استثماره لتوفير الدعم و الإسناد لفضح جرائم الاحتلال و توسيع دائرة مقاطعته و عزله اقتصاديا و سياسيا.

وأكدت المبادرة أن التجسيد الحقيقي للإستقلال يتطلب الاستحضار الدائم للإرادة و العزيمة و ترسيخ القناعة بحتمية الانتصار على الاحتلال و طرده من أراضينا و عدم الإصغاء لمحاولات تيئيسنا واحباطنا للقبول بانصاف الحلول أو الرضوخ للحلول المجتزأة و المنقوصة، فلا قبول إلا بحل واحد يكفل لشعبنا الفلسطيني السيادة الوطنية في كنف دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس وتحقيق عودة اللاجئين.

وأضافت: لم يقدم شعبنا مئات الآلاف من الشهداء و الجرحى و الأسرى إلا من أجل أن ينال حريته و استقلاله الوطني كباقي شعوب المعمورة .