خلاف بين استراليا وماليزيا بشأن احتمال نقل السفارة الاسترالية للقدس

وطن: قال وزير الخزانة الاسترالي يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد له باع طويل في التصريحات المعادية لليهود في تصعيد لحرب كلامية بشأن احتمال نقل سفارة استراليا في إسرائيل للقدس.

واقترح رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون نقل السفارة خلال حملة انتخابات محلية الشهر الماضي الأمر الذي أثار قلقا في إندونيسيا وماليزيا.

وقال وزير الخزانة جوش فريدنبرج خلال مقابلة إذاعية "رئيس وزراء ماليزيا له تاريخ... وصف اليهود بأنهم أصحاب الأنوف المعقوفة. وشكك في عدد الأشخاص الذين قتلوا في محرقة النازي".

وجاءت التصريحات بعد أن أثار مهاتير مسألة نقل السفارة مع موريسون خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الخميس في سنغافورة.

وقال مهاتير للصحفيين بعد ذلك "أوضحت أنه خلال التصدي للإرهاب ينبغي للمرء أن يعرف الأسباب... زيادة أسباب الإرهاب لن تكون مفيدة".