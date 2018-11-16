جمعة "التطبيع جريمة وخيانة".. إصابات برصاص الاحتلال في غزة

غزة- وطن: أصيب عصر الجمعة 14 متظاهراً بالرصاص الحي والاختناق؛ جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في الجمعة الـ34 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وقالت صحة غزة إن 14 إصابة مختلفة سجلت بمستشفيات غزة حتى اللحظة جراء قمع المسيرة.

وأفادت مصادر محلية في مخيم العودة شرق غزة بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب السياج الأمني أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع المتظاهرين السلميين؛ ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي وإصابة آخرين بالإغماء والاختناق جراء استنشاقهم الغاز.

ومنذ الساعة الثانية ظهرًا بدأت مئات المتظاهرين السلميين يتوافدون إلى مخيمات العودة الخمسة شرقي محافظات قطاع غزة تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في جمعة بعنوان "التطبيع جريمة وخيانة".