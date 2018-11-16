شرطة الاحتلال ستوصي بمحاكمة نتنياهو بشبهات فساد إعلامي

وطن: كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب اليوم الجمعة، عن أن شرطة الاحتلال تستعد لتقديم توصياتها إلى النيابة العامة بخصوص ملف التحقيق بشبهات فساد ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والذي يحمل اسم الملف 4000.

وقالت القناة العبرية العاشرة في تقرير لها اليوم الجمعة، إنه سيتم التحقيق مع سارة نتنياهو تحت طائلة التحذير، في الشهر القادم بخصوص الملف 4000، وسط شبهات بأنها لها ضلع بالفساد في هذا الملف أيضًا.

وحسب القناة سيكون "الملف 4000" الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بمحاكمة نتنياهو بشبهات فساد، بعد أن نقلت توصية بتوجيه التهم لنتنياهو في ملفي 1000 و 2000.

وكان نتنياهو علق على التحقيق بهذا الملف بالذات، بقوله: إنه على يقين من أن هذا الملف سيغلق دون أن تقدم لوائح اتهام ضده.

ويتعلق "الملف4000" بسعي نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية ايجابية في موقع "واللا" الإخباري العبري، الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات، عندما شغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى عام 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في أربعة ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، وقد أوصت في 13 شباط/ فبراير الماضي بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.