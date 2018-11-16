صحيفة: تركيا تملك تسجيلاً يكشف نية قتل خاشقجي قبل وصوله

وطن- وكالات: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة "حريت" التركية قولها إن لدى تركيا مزيدا من الإثباتات تؤكد أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده كان مدبرا، عقب يوم من تقديم النيابة السعودية روايتها بشأن القضية.

وقالت الصحيفة التركية إن لدى السلطات تسجيلا صوتيا ثانيا من 15دقيقة يبين بوضوح أن جريمة قتل خاشقجي كانت متعمدة.

كما يبين التسجيل أن فريق الاغتيال المؤلف من 15 فردا كان موجودا داخل القنصلية قبل وصول خاشقجي إليها، وناقش كيفية تنفيذ عملية القتل.

وقالت الصحيفة إن الإثباتات الإضافية التي تملكها السلطات التركية تتضمن إجراء الفريق اتصالات دولية بعد عملية القتل.

وقال مصادر إعلامية في إسطنبول إن المعلومات التي أوردتها الصحيفة كتبها كاتب معروف ومقرب من سلطات القرار التركي، سعى إلى تفنيد الرواية السعودية من خلال معلومات عن مصادر خاصة.

وبينت أن التسجيل يظهر أن أفراد فريق الاغتيال كانوا يراجعون المهمات المنوطة بكل شخص منهم ودوره في عملية القتل، قبل أن يدخل خاشقجي إلى القنصلية.

وقالت إن هذه المعلومات التي كشف عنها تفنّد الرواية السعودية التي قالت إن الفريق كانت مهمته إحضار خاشقجي وإقناعه بالعودة، وأضاف أنه تم استدعاؤه إلى غرفة القنصل وخنقه بكيس بلاستيكي أو ربما عن طريق حبل، مما أدى إلى وفاته.

وأضافت المصادر أنه عقب مقتل خاشقجي خنقا كانت مهمة صلاح الطبيقي الذي قام بتقطيع الجثة إلى 15 جزءا ومن ثم لفها، وذكر أن المصادر التي تحدثت لحريت ذكرت وجود مكالمات دولية أثناء وبعد تنفيذ المهمة.

ويوم أمس أعلنت النيابة العامة السعودية نتائج تحقيقاتها في قضية مقتل جمال خاشقجي، وقالت إن الفريق الذي أرسل إلى إسطنبول كان يسعى لإعادته إلى السعودية، لكن الواقعة انتهت بقتله وتقطيع جثته وتسليمها إلى متعاون تركي.

وأعلنت النيابة "توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21"، وطالبت بقتل "من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.