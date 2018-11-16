اطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في تايلند

رام الله- وطن: قال وزير الخارجية رياض المالكي إن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي تقودها الوزارة وعبر سفارة دولة فلسطين في ماليزيا، وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تمكنت من إطلاق سراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في تايلاند، بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والهجرة التايلندية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن "سفارة دولة فلسطين تفاعلت سريعا بناء على مناشدات عديد المواطنين، بخصوص ما تعرض له المواطنون الفلسطينيون من اعتقال خلال دخولهم غير القانوني أو بقائهم بشكل غير قانوني على الأراضي التايلندية".

وتابعت أن "الجهات الرسمية التايلندية أوضحت للمسؤولين الدبلوماسيين الفلسطينيين أنه من غير الصحيح الادعاء بوجود حملة أمنية تستهدف التواجد الفلسطيني على الأراضي التايلندية، وأن عدد المعتقلين من الجنسية الفلسطينية لا يذكر مقارنة بأعداد المعتقلين من جنسيات أخرى، ممن قاموا بخرق قانون الهجرة والإقامة التايلندي".