نتنياهو ينفي تقديم موعد الانتخابات العامة في "إسرائيل"

القدس- وطن: نفى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، ما نشر من شائعات حول تبكير الانتخابات العامة في "إسرائيل".

وأكد بذل كل جهد للحفاظ على حكومة اليمين وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب عام 1992 حين اسقطت حكومة يمينية وتولت زمام الحكم حكومة يسارية جلبت على دولة "إسرائيل" كارثة أوسلو حسب قوله.

وكانت مواقع إعلامية إسرائيلية ذكرت بأن نتنياهو يعتزم تبكير الانتخابات العامة في إسرائيلي وسط استمرار الخلافات بينه وبين رئيس حزب البيت اليهودي (نفتالي بينيت) على حقيبة وزارة الحرب الإسرائيلية التي استقال منها ليبرمان بعد وقف اطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.