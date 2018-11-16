الأسيران الأخرس ورجوب يواصلان معركة الكرامة

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين يواصلان معركة الحرية والكرامة، بإضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهما.

وأوضحت الإذاعة أن الأسيرين هما: الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس (47 عاماً) من جنين المستمر في معركة الحرية والكرامة لليوم 16 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله وظروف التحقيق القاسية.

أعلن دخوله في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل محكمة الاحتلال؛ وقال حرفياً:" أنا مضرب عن الطعام والكلام", لأنه لا يوجد تهم وإنما يريدون اعترافات على شيء غير موجود بالواقع.

وتلفق محاكم الاحتلال تهماً واهية إليه بادعاء مساندة عدد من الأسرى؛ وتمنع عائلته من زيارته.

والأسير رزق رجوب (61 عاماً) من مدينة دورا المضرب عن الطعام منذ 22 يومًا في معتقل "ريمون"، وهو معتقل منذ 27 تشرين الثاني 2017، وهو أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال، خاض خلالها عدة إضرابات.

يشار إلى أن الأسير الرجوب شرع في معركته للمرة الثالثة بعد تراجع إدارة السجون عن قرار إنهاء اعتقاله وتمديده لأربعة أشهر جديدة؛ وهو مريض يعاني من أمراض مزمنة، وتمنع سلطات الاحتلال جميع عائلته من زيارته باستثناء زوجته.