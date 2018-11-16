مصرع العامل ماجد أبو شقرة بحادث عمل في أم الفحم

القدس- وطن: لقي ماجد عبد الرؤوف سليمان أبو شقرة (أبو أحمد) البالغ من العمر 74 عاماً، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث عمل وقع في ورشة بناء في المدينة.

ووصلت إلى ورشة البناء، حيث وقع الحادث، الطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته عل وجه السرعة لمستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أُعلن عن وفاته في ما بعد.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أنه "تم استلام بلاغ في مركز الشرطة 100 حول حادث عمل وقع في حي الباطن بمدينة أم الفحم وأسفر عن إصابة مواطن (74 عاماً) من المدينة بجراح خطيرة، تمّ نقله على إثرها إلى مستشفى رمبام الحكومي في حيفا".

ويشير التحقيق الأولي للشرطة، إلى أن حجارة بناء (بلوكات) سقطت على المُصاب من حائط مبنى كان يعمل فيه بورشة بناء في المدينة، والتحقيقات ما زالت جارية.

يذكر أنه، ومنذ مطلع العام الجاري 2018، قتل 39 عاملا في حوادث عمل مختلفة، وفقًا للإحصائيات والمعطيات التي تشير إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون، ما يستوجب عدم الصمت والإصرار على المطالبة بضمان الأمان والسلامة لكل من يسعى من أجل لقمة عيشه، لإعالة عائلته وأطفاله، والعودة إلى بيته سالما.