الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه لاغية

وطن- وكالات: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على الجولان السوري، معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السوري المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.

لافتا إلى أن أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي.

وأضاف المندوب السوري إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني.

وقال الجعفري: لم نتفاجأ على الإطلاق بتصويت واشنطن ضد مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل لأن واشنطن نفسها شريك أساسي لإسرائيل في حروبها على المنطقة وفي حمايتها من أي مساءلة في مجلس الأمن على جرائمها.

مؤكدا أن الولايات المتحدة تشارك في نهب ثروات الجولان عبر شركات أمريكية مثل "جيني" و"افيك" و"أي إي إس" للتنقيب عن النفط في الجولان بشكل يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، كما أنها تمارس الاحتلال بوجود قواتها على الأراضي السورية وتحمي إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) في التنف وشمال دير الزور والعديد من دول العالم الأخرى.

الجولان عائد بالحرب أو بالسلم

كما أكد الجعفري أن الجولان أرض سورية "وسنستعيده سلما أو حربا". وأضاف: عندما يقول السفير الإسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من الجولان السوري فليفهم إذا أمامكم بأن إسرائيل إن لم تنصع للقرارات الدولية بإعادة الجولان السوري المحتل إلى سوريا فإنها تفتح الباب أمام خيارات أخرى وهي خيارات الحرب وسنستعيد الجولان سلما أو حربا.. هذه هي رسالتنا لإسرائيل" ولسفيرها".

"سبوتنيك"