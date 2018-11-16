ليبرمان: لا تصدقوا أحداً.. كل النظام استلسم

وطن- وكالات: في رد حاسم على السياسيين ووزراء الحكومة الاسرائيلية كذب أفيغدور ليبرمان وزير الحرب المستقيل ادعاءاتهم، وأعلن بصراحة هزيمة دولته في عدوانها الأخير. جاء هذا في اجتماعه للمرة الأخيرة بصفته وزيرا للحرب مع مستوطني غزة، واعترف "ليس سراً أنني فكرت في ضرب حماس في يوليو".

ليبرمان، ابدأ حديثه مع رؤساء المستوطنات بعد ظهر اليوم بالرد على تصريحات الوزير تساهي هنغبي يوم أمس، وقال ليبرمان إن سكان محيط غزة يتمتعون بمستوى امنى مثل سكان تل ابيب".

وقال إنه ببساطة غير ممكن وغير صحيح أن ترسل حماس 500 صاروخ ثم تمنحها الحكومة الحصانة وتقبل بوقف النار" مضيفا أن كل تسوية هي خضوع و"لا تصدقوا أحدا النظام كله استسلم".

كما أشار ليبرمان إلى إدخال أموال قطرية في قطاع غزة وزعم "هذه 15 مليون صافية تستخدم لتمويل الإرهاب"، وقال: "كل من يقول هناك آلية قائمة والإشراف والرقابة ليس صادقا ، ببساطة لا يوجد رقابة".

في سياق متصل التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهومع وزير التعليم نفتالي بينيت، في ضوء طلب الأخير لتولي حقيبة الحرب بدلا من ليبرمان وقال بينيت "قلت لرئيس الوزراء إنني أريد المنصب بهدف واحد وهو أن تعود اسرائيل الى الردع."