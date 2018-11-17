محكوم بالمؤبد.. الاحتلال يصور منزل الأسير حسين غوادرة جنوب جنين

جنين- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة بير الباشا جنوب مدينة جنين، وداهمت منزل أسير واستجوبت قاطنيه وصورته.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الأسير حسين غوادرة، والمحكوم بالسجن المؤبد، وفتشوه وحققوا ميدانياً مع والده وأفراد عائلته.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال صوروا الطابق الثاني من المنزل على ما يبدو تمهيدا لإصدار قرار هدم.

يذكر أن غوادرة معتقل منذ خمس سنوات بعد قتله جندي إسرائيلي طعناً في مدينة العفولة في أراضي الـ48.