إصابة مزارع برصاص الاحتلال في القدم شرق مخيم المغازي

غزة- وطن: أصيب صباح اليوم السبت، مزارع برصاص قوات الاحتلال، أثناء عمله بأرضه على الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية نقلاً عن مصادر طبية بإصابة مزارع شاب (25 عاماً) برصاص الاحتلال بقدمه اليسرى شرق المخيم.

وأشارت المصادر إلى وصول المزارع المصاب لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

ويستهدف الاحتلال المزارعين على طول السياج الحدودي شرق القطاع، في محاولة لمنعهم من الوصول لأراضيهم الحدودية.