الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين في جنين

جنين- وطن: نصبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وعلى الشارع الالتفافي جنوب جنين، وفي محيط بلدة يعبد، وعلى شارع جنين – حيفا، وأجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز، اجبروا المواطنين على النزول من المركبات، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبوا عددا منهم، الامر الذي ادى الى اعاقة الحركة وتعطيل حركة السير.