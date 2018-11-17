الاحتلال يفرج عن الطفل محمد طقاطقة بعد تردي حالته الصحية

بيت لحم- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، عن الفتى المريض محمد علي طقاطقة (14 عاماً) من سكان بلدة بيت فجار، بعد اعتقال وحشي استمر نحو خمسة أيام.

ويعاني محمد طقاطقة من فشل كلوي، وقد رفضت قوات الاحتلال الاستجابة لطلب ذويه بعدم اعتقاله، لأن ابتعاده عن غسيل الكلى يعرض حياته للخطر. وهذا بالفعل ما حصل، حيث تردت حالته الصحية بشكل كبير أثناء وجوده بالمعتقل وماطلت قوات الاحتلال بنقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية غسيل إلا يوم أمس بعد تعرضه لخطر شديد.

وفور وصول طقاطقة إلى بيت لحم جرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي حيث خضع لجلسة غسيل كلى مستعجلة وقد استقرت حالته بعد أن كانت صعبة.