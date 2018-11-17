تحذير من مبيض القهوة والـ"هوت دوغ"

وطن- وكالات: تلحق الكثير من الأطعمة ضررا بصحة الإنسان، لأن الطعام لا يؤثر على دهون البطن فحسب، بل يؤثر سلبا على الصحة النفسية مما قد يؤدي إلى تغير السلوك.

وفي هذا الإطار، استعرض الكاتب أسمر غوسينوفا في تقرير له على موقع "أف بي" الروسي المنتجات التي لها تأثير سلبي على صحة الإنسان.

مبيض القهوة

يقول غوسينوفا إن استهلاك المنتجات التي تحتوي على بعض المكونات على غرار الدهون غير المشبعة والسكر المضاف والملون الغذائي يلحق ضررا بصحة الإنسان، فعلى سبيل المثال يعتبر زيت فول الصويا المهدرج وزيت بذرة القطن من المنتجات التي ينصح بتجنب استعمالها، لأنها تضعف الذاكرة وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يوصى بإضافة حليب البقر أو الحليب النباتي إلى قهوة الصباح، وإن لم ترغب في الاستغناء عن مبيض القهوة المفضل لديك فحاول إضافة كمية صغيرة فقط منه.

عصير الفاكهة

يحتوي الكوب الواحد من عصير العنب الطبيعي على 36 غراما من السكر، الأمر الذي يهدد صحة المرء، وعلى الرغم من أن السكر الموجود في العصير طبيعي فإن الجسم يتفاعل معه تماما مثل أي سكر آخر.

حبوب الإفطار بالسكر

بين الكاتب أن الحبوب الحلوة تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف، علما أن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر تشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

يذكر أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة التي تسبب بدورها في كثير من الأحيان مشاكل صحية أخرى كالسكري وأمراض القلب.

السكر الأبيض

يؤدي الإفراط في استهلاك السكر الأبيض المكرر إلى ظهور بعض المشاكل الصحية على غرار السمنة وتسوس الأسنان.

مشروبات الطاقة

أشار الكاتب إلى أن مشروبات الطاقة تؤثر سلبا على الأسنان وتشكل خطرا على صحة الكبد، كما تتسبب في تطور التهاب الكبد الحاد، وتعد هذه المشروبات خليطا كيميائيا يحتوي على الكافيين والسكر.

الحلوى والوجبات السريعة

غنية بالسعرات الحرارية الفارغة، وقد تزيد خطر الإصابة بالسمنة.

الهوت دوغ

وفقا لما يقوله الكاتب، يعد ساندويتش الهوت دوغ من الأطعمة التي يشكل استهلاكها خطرا على الصحة، وينصح بتجنبها.

المصدر: الجزيرة نت