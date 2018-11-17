إنطلاق أعمال المؤتمر الرابع "لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا"

برلين- وطن: أُفتتح صباح اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين، أعمال المؤتمر القاري الرابع "لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا" بحضور العديد من الشخصيات القيادية الوطنية الفلسطينية، في مقدمها تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ومحمد بركة رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة في مناطق الـ48، ود. خلود دعيبس سفيرة فلسطين في ألمانيا، ود. علي معروف ممثل دائرة المغتربين في منظمة التحرير في أوروبا، وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الصديقة للشعب الفلسطيني، وممثلين عن السلك الدبلوماسي.

وأوضحت إدارة المؤتمر أن المؤتمر يمثل اتحادات الجالية الفلسطينية في 17 بلداً أوروبياً إلى جانب مؤسسات نسوية وشبابية وإجتماعية ووطنية متخصصة، بما مجموعه 41 مكوناً على إمتداد القارة. كما أضاف أن المؤتمر القاري الرابع ينعقد اليوم وعلى جدول أعماله من أجل إنتخاب هيئاته، ومناقشة قضايا تطوير برنامج العمل لتعبئة طاقات الجاليات الفلسطينية في أنحاء أوروبا، من أجل المساهمة في توفير شروط اندماج الجاليات الفلسطينية في مجتمعاتها المحلية، والارتقاء بسوية مساهماتها في المهام الوطنية الهادفة إلى دعم نضالات شعبنا الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة، من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والخلاص من الإحتلال والإستعمار الإستيطاني والفوز بالإستقلال والسيادة والحرية.

وأضاف أن المؤتمر سيبحث أيضاً في السبل الأكثر تطوراً للإرتقاء بآليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطر التي تنتظم فيها أنشطة الجاليات الفلسطينية، تعزيزاً لوحدة العمل، وعلى طريق توفير الصيغة الإئتلافية الديمقراطية التعددية الجامعة لتطوير أنشطتها ودورها ووحدة عملها على إمتداد القارة في خدمة شعبنا وقضيته الوطنية.