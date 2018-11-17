اعلام الاحتلال: العملية فشلت وتلقينا تذكاراً مؤلماً من غزة

وطن- وكالات: قالت القناة الثانية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إن العملية التي حاولت قوة خاصة إسرائيلية تنفيذها في خانيونس الأسبوع الماضي، باءت بالفشل ومنيت بذكرى مؤلمة.

وأضافت، أن "إسرائيل" تلقت تذكاراً مؤلماً من غزة، عندما فشلت قوة إسرائيلية خاصة في تنفيذ عملية أمنية بخانيونس، خاصة في ظل التوقعات بنجاح هذه العملية بنسبة كبيرة.

وبحسب القناة، فإن الكشف عن الوحدة، ومقتل ضابط كبير برتبة مقدم خلال العملية، شكل صدمة غير متوقعة لسلطات وجيش الاحتلال الذين كانوا يثقون بنجاح العملية، لكن كل توقعاتهم قد خابت في خانيونس,

ونقلت الثانية، عن ضباط سابقين بجيش الاحتلال، قولهم "نقوم بإعداد وتدريب القوات للنجاح بنسبة 100% بمثل هذه العمليات"، إذ قال المقدم "راز شبيط"، الذي شغل قائد فصيل في الوحدة الخاصة "شمشمون" سابقاً، "إنه من النادر الكشف عن الوحدات الإسرائيلية الخاصة، التي تعمل خلف خطوط العدو، وهذه حالة نادرة ولم نتوقع حدوثها".