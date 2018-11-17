مقتل 40 مدنياً جراء غارات التحالف الدولي على ريف دير الزور

وطن- وكالات: أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن 40 مدنيا، معظمهم نساء وأطفال، قتلوا جراء استهداف طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قرية البقعان التابعة لبلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ونشرت الوكالة اليوم هذه الحصيلة نقلا عن مصادر أهلية، كما يؤكدها نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، وثق "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، مقتل 191 مدنيا على الأقل، بينهم 65 طفلا و43 امرأة، بغارات التحالف منذ إطلاقه وحليفه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية عسكرية ضد آخر جيب خاضع لسيطرة تنظيم "داعش" في شرق الفرات في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأشار "المرصد" إلى أن معظم هؤلاء الضحايا من الجنسية العراقية ومن عوائل عناصر "داعش"، لكن بينهم كذلك 77 سوريا على الأقل.

وذكر أن 139 من هؤلاء الضحايا المدنيين، بينهم 51 طفلا و38 امرأة، لقوا مصرعهم جراء الغارات الجوية في المرحلة الأخيرة من المعركة والتي انطلقت في 28 أكتوبر الماضي.

وأكد استهداف طيران التحالف لأربعة مساجد على الأقل ومعهدا لتحفيظ القرآن ومنازل مدنيين في المنطقة، مضيفا أن الخسائر البشرية تصاعدت بشكل ملحوظ مع خسارة التحالف و"قسد" كل ما تمكنا من السيطرة عليه في إطار الحملة، نتيجة لشن "داعش" الإرهابي هجمات معاكسة بعد شهر من بدء العملية.

المصدر: سانا، روسيا اليوم