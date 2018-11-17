بينهم إصابة حرجة.. إصابات بالرصاص الحي والاختناق في مواجهات بعوريف

نابلس- وطن: أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي، اصابة احدهم وصفت بـ"الحرجة"، فيما اصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس.

وافادت مصادر محلية ان المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال فعالية زراعة اشجار في اراض مهددة بالاستيطان في قرية عوريف.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المشاركين في الفعالية التي دعت لها حركة "فتح"، بالتعاون مع هيئة الجدار والا والاستيطان، ومديرية الزراعة في نابلس، لزراعة أشجار في اراض مهددة بالاستيلاء عليها في القرية.