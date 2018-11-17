مستوطنون يعتدون على مواطنين أثناء قطف الزيتون شرق الخليل

الخليل-وطن: رشق مستوطنون بالحجارة مساء اليوم السبت، مواطنين اثناء قطفهم الزيتون في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.

وذكر المواطن راشد الزرو التميمي بحسب"وفا"، أن مستوطني مستوطنة "خفات جال" رشقوه وعائلته ومن كان بصحبتهم اثناء جنيهم ثمار زيتونهم في منطقة جبل جالس بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى عائلته واطفالهم.

وكان مستوطنون حطموا واقتلعوا أشجار زيتون معمرة قبل عدة ايام في المنطقة ذاتها وتعود ملكية الاشجار للعائلة المذكورة ذاتها، بهدف سرقة مزيد من الأراضي بغية توسعة البؤرة الاستيطانية المذكورة على حساب اراضي وممتلكات المواطنين.