اسلامي قلقيلية يكتسح العيسوية برباعية وينهي ذهاب دوري الأولى بالصدارة

نابلس-وطن: انفرد نادي اسلامي قلقيلية بصدارة دوري الدرجة الأولى، بفوزه الكاسح مساء اليوم السبت، على ضيفه نادي العيسوية بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نابلس البلدي، في ختام مباريات ذهاب الدوري.

ورفع الاسلامي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري، بفارق الأهداف عن أقرب مطارديه نادي طوباس الذي حقق مساء اليوم فوزا صعبا على ضيفه العربي بيت صفافا بهدفين لهدف، تحقق في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، أما العيسوية بقي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وأنهى الاسلامي الشوط الاول لصالحه بهدف وحيد تحقق في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط عبر لاعبه وكابتن الفريق اسلامي عبد الله.

وشهد الشوط الثاني انهيارا للاعبي العيسوية، ليستغل لاعبو الاسلامي ذلك ويسجلوا عددا من الأهداف، حيث سجل شاهر داوود الهدف الثاني، وسجل عبادة فرح الهدف الثالث.

واختتم نجم اللقاء شاهر داوود مهرجان الأهداف للإسلامي قبل النهاية بدقائق مسجلا هدفه الثاني والرابع لفريقه، وفي الوقت بدل الضائع سجل خليل بعيرات هدف الشرف للعيسوية، لتنتهي المباراة لصالح الاسلامي برباعية لهدف يتيم.