بعد اتهام "سي آي ايه" له بأنه أمر بقتل خاشقجي ..دعوات أمريكية لمعاقبة بن سلمان وإزاحته

وطن-وكالات: دعا عضو مجلس النواب الأمريكي توم مالينوسكي، إلى معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طبقا لقانون ماغنيتسكي.

وقال مالينوسكي، وهو مساعد سابق لوزير الخارجية الأمريكي إبان حكم الرئيس السابق باراك أوباما، على "تويتر"، "بموجب قانون ماغنيتسكي تستطيع لجان الكونغرس المعنية، وينبغي عليها، أن تطلب من إدارة ترامب ضم اسم محمد بن سلمان، وسيكون على الإدارة فرض عقوبات عليه في غضون 120 يوما أو تفسير سبب عدم القيام بذلك”، مضيفا “نواجه بموقف شديد التعقيد، إذ إن لدى إدارة ترامب معلومات من أجهزة استخباراته بضلوع محمد بن سلمان ومسؤوليته عن مقتل صحافي في واشنطن بوست، وكذبت عليه بهذا الشأن، ومع ذلك حاولت الإدارة الأمريكية مساندة بن سلمان والتستر عليه، وهذا موضوع يجب التحقيق فيه".

ومن جهته، يرى المسؤول السابق بوزارة العدل بروس فاين، أنه بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات على بن سلمان، يجبعلى واشنطن توجيه رسائل إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بضرورة استبدال ولي عهده، والتهديد بفتح تحقيقات دولية ستدين النظام السعودي كله، ويمكن أن تفرض عليه عقوبات شبيهة بتلك التي فرضت على نظام العقيد معمر القذافي بسبب قضية لوكربي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت إلى أن "سي آي ايه" قد أطلعت أعضاء في الكونغرس الخميس الماضي، على تقديراتها لقتل خاشقجي، وأنهم قد أبلغوا بما نشر لاحقا من مسؤولية محمد بن سلمان عن عملية القتل.

ويرى خبراء أمريكيون أن تسريب أخبار إدانة سي آي ايه لبن سلمان، جاءت لقطع الطريق على محاولات التستر عليه من جانب البيت الأبيض، الأمر الذي يثير تساؤلا حول إذا كانت واشنطن ستضم اسم ولي العهد إلى قائمة المسؤولين السعوديين الذين عاقبتهم وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان بسبب الجريمة.

(القدس العربي)