سرايا القدس تبث رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" وتعد بالمزيد

غزة-وطن: بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت، رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" والذي أطلقته السرايا على عسقلان خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في المقطع المصور رجال سرايا القدس وهي تُعد وتجهز صاروخ بدر قبل اطلاقه على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما ظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة والذي خلف دماراً في المباني الإسرائيلية.

وكتبت سرايا القدس في نهاية رسالتها "نعدكم بالمزيد إن تجرأتم".