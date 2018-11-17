الخارجية: اعتداء الاحتلال على مسيرة الصحفيين استهتار بالرأي العام العالمي

رام الله-وطن: دانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال ضد المسيرة السلمية للصحفيين الفلسطينيين والدوليين والتي شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدولي بما فيهم رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز على مسيرتهم السلمية قرب حاجز قلنديا الاحتلالي.

كما أدانت الوزارة في بيان لها، اعتداء قوات الاحتلال الهمجي على المواطنين الفلسطينيين في قرية عوريف جنوب نابلس، اثناء زراعتهم لاشتال الزيتون في اراضي القرية، ما أدى الى اصابة سبة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وعدد آخر بقنابل الغاز التي اطلقتها قوات الاحتلال.

وأكدت أن اعتداء قوات الاحتلال ضد الصحفيين هو ارهاب دولة منظم، يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي في الرأي العام العالمي وقادته، وتعبير عن عنجهية الاحتلال واستخفافه بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وصناع الرأي العام العالمي.

وقدرت الوزارة عاليا مشاركة اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين الدوليين واتحاد الصحفيين العرب وغيرهم من الاتحادات الاقليمية والفعاليات الصحفية لهذه المسيرة الشجاعة التي نظمها اتحاد الصحفيين الفلسطينيين، آملة من صناع الرأي العام العالمي فضح انتهاكات الاحتلال، وابراز معاناة شعبنا والامه الجسام جراء الاحتلال وجرائمه والاستيطان وارهابه.