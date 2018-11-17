الحراك الموحد يدعو لتعليق الداوم الإثنين ويعد بخطوات تصعيدية

رام الله -وطن: جدد الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان موقفه الرافض لاجراء أي حوار مع الحكومة تحت "حد السيف"، داعياً الجميع للانصياع لرأي الشارع لكي تبقى البوصلة موجهة في مكانها .

ودعا الحراك في بيان له وصل وطن: لتعليق الدوام يوم الاثنين المقبل لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كافة الشركات والمؤسسات، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرا، كاشفاً عن عزمه القيام بخطوات تصعيدية الأيام المقبلة حال استمرت الحكومة في تعنتها.

وقال الحراك: إنه ومع استمرار الحكومة ومؤسسة الضمان بتعنّتها ورفضها لمطلب الشارع، نؤكد على موقفنا الرافض لاجراء اي حوار تحت حد السيف! فلسنا الحلقة الاضعف! نحن العمال الكادحين ... ونحن الشعب الجبار ومصدر كل التشريعات، والنقاش في الفروع والتفاصيل امر مرفوض جملة وتفصيلاً قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع.

وأضاف الحراك في بيانه: أنه وبناء عليه وتاكيدا على اصرارنا في الدفاع عن لقمة عيشنا وقوت اطفالنا، فاننا لن نقبل اعطاء القائمين والداعمين لتطبيق القانون الوقت الكافي لتنفيذه، وسنشرع بخطوات تصعيدية وتدريجية، ولن نتوقف حتى تحقيق كامل مطالب العمال العادلة، مهما كلف الثمن، وعليه نود التأكيد على عدة امور منها:

أولاً - نجدد رفضنا التسجيل في الضمان الاجتماعي، وأي شركة يثبت قيامها بتسجيل موظفيها سندعوا لمقاطعتها شعبيا، كما تم الاتفاق مع النقابات واللجان العمالية الحرة في المؤسسات والشركات على تقديم اخطارات الى ادارة مؤسساتهم تعلمهم برفض تقديم اي معلومات عن الموظفين الى مؤسسة الضمان، وتحذرهم من التبعات القانونية والاجراءات التصعيدية التي تصاحب ذلك ولاسيما في ظل الغضب والرفض الشديدين من قبل الشريحة الأكبر من العمال والموظفين الكادحين.

ثانيا - يؤكد الحراك الفلسطيني الموحد ان نجاحه يعتمد بشكل رئيسي واساسي على الموظفين والعمال انفسهم، فنحن نستمد قوتنا من التفافكم حول الحراك، وعليه نهيب بالجميع بالمشاركة بجميع الفعاليات ضمن البرنامج التصعيدي الذي سيعلن عنه قريبا ودون اتكالية، فالجميييع مطلوب منه المشاركة لايماننا ان الكلمة الاولى والاخيرة هي للعامل نفسه ! مع ضرورة الاشارة الى ان هذه الفعاليات ستتم بتنسيق كامل مع النقابات الحرة التي رفضت الخنوع والذل وأبت الا ان تستمر في الدفاع عن حقوق موظفيها.

ثالثاً - بناءا على ما صرح به وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الصندوق بأنه سيتم دمج صندوق التقاعد الحكومي العام ليتحول الى صندوق الضمان الاجتماعي، فان ذلك سيزيد من الفئة التي سيستهدفها هذا القانون الجائر ليعم كل ابناء الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من كل واحد فينا نشر مخاطر هذا القانون لنصب في صف واحد .

رابعا- ندعو لتعليق الدوام يوم الاثنين القادم لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كافة الشركات والمؤسسات، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرا، علما انه سيتم الاعلان عن برنامج الفعاليات التصعيدي خلال الايام القليلة القادمة.... فهذه الوقفة ما هي الا اولى #الخطوات_التصعيدية والمخففة جدا والتي ستعظم بزيادة التعنت في عدم تحقيق المطالب !

خامسا - ندعو جميع النقابات العمالية والمهنية التي لم تحدد موقفها بعد الى ضرورة الالتحاق بصف الجماهير والعمال للالتفاق حول مطالبهم ... فالتاريخ لن يرحم كل من تخاذل، انه لم يكن مفاجأة للعيان تعنّتُ بعض الإتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان الإجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية، فكلّ يغني على ليلاه! فلا نامت أعين الجبناء!

سادسا - إنّ أبناء الحراك، حملوا مطالب الشارع أمانة في أعناقهم، ولن يبيعوا أو يتخلوا عن تلك الأمانة، ولن نتوانى في فضح اي شخص او جهة تحاول الالتفاف على مطالب الجماهير ... وهذا وعد ! ونقول للعابثين بأمن الوطن من خلال إصرارهم على إفقار هذا الشعب، بأن الشعوب إذا غضبت ستحرق الأخضر قبل اليابس. فما بالكم إن كانت هذه الغضبة من شعب الجبارين!