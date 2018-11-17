إطلاق رواية مصنع الذكريات لأحلام بشارات

رام الله-وطن: أطلقت الكاتبة أحلام بشارات، مساء اليوم السبت، روايتها للفتيان "مصنع الذكريات"، في مركز خليل السكاكيني الثقافي بمدينة رام الله.

وقدم الرواية وحاور الكاتبة، الكاتب عبد الرحيم الشيخ الذي قدم قراءة معمقة في الرواية، قامت بعدها بشارات بتوقيع نسخ من الرواية للحضور.

وصدرت الرواية عن دار السلوى للدراسات والنشر في الأردن، وتقع في 128 صفحة من القطع المتوسط، ورسم غلافها ياسمين أبو المجد وصمم الغلاف رولا الخطيب.

بشارات كاتبة فلسطينية تكتب للفتيان وللأطفال، وتكتب القصة القصيرة، ولدت في الأغوار الفلسطينية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة النجاح، وتحمل شهادة الماجستير في نفس التخصص من جامعة النجاح عام 2005، وأصدرت قبل هذه الرواية أربع روايات أخرى هي: اسمي الحركي فراشة وقد ترجمت إلى الإنجليزية، وأشجار الناس الغائبين، وشجرة البونسيانا، وجينجر.

وكانت أصدرت مجموعتين قصصيتين: "لأني أحبك"، عن دار أوغاريت في رام الله، و"تأبينات زرقاء"، عن دار فضاءات في الأردن، كما أصدرت كتاب رسائل مشترك مع الكاتبة المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي بعنوان: "إذا كانت تراودني فهي مجرد أفكار"، كما أصدرت مجموعة من قصص الأطفال هي: "الولد يفتش عن اسمه"، و"شباك الزينكو"، و"ناني توصل الكعك"، و"فتوشة ومنقوشة"، و"قصر الأميرة بهرج"، و"كيف عاد السر"، وسرير جدي، وتعمل بشارات مسؤولة قسم أدب الأطفال في وزارة الثقافة.