غوغل تغضب عملاءها العرب

وطن-وكالات: يستمر إحباط غوغل لعشاق منتجاتها في العالم العربي، كلما أعلنت عن منتج جديد، حيث لا توجد للشركة العملاقة والرائدة أية متاجر في المنطقة العربية، ما يجعل طرق الحصول على منتجاتها أمرا شاقا للكثيرين.

وما بين إعلان غوغل لمنتجات جديدة، وبين الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط رحلة معاناة طويلة، تبدأ بترقب طرح المنتج على الأسواق الإلكترونية العربية، والتي تتأخر لأسابيع طويلة.

واشتكى عملاء غوغل من طرق طرحها لمنتجاتها، حيث لا تتعامل الشركة مع أي مورد في الأسواق العربية، كما لا يوجد لديها أي وكلاء في الأسواق العربية، يمكن العثور على منتجاتها لديهم.

وطرحت غوغل مؤخرا، هاتفيها الرائدين، غوغل بيكسل 3 إكس إل، وشقيقه بيكسل 3، إضافة إلى كمبيوتر لوحي، وجهاز غوغل هوم.

واشتكى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، من طرق الحصول على منتجات غوغل، خاصة هاتفها الذي تنافس به عمالقة التقنية، مثل أبل وسامسونغ وهواوي.

وبالدخول إلى عدد من المتاجر الإلكترونية التي تغطي المنطقة، والتي تطرح منتجات غوغل، يلاحظ، أن هواتف بيكسل، تطرح بشكل محدود جدا، وتختفي خلال أيام قليلة بسبب الإقبال الكبير عليها، فضلا عن شكاوى غير محدودة من عملاء بشأن الأسعار المبالغ بها لهاتف بيكسل 3 في الأسواق الإلكترونية.

ويعتبر هاتف غوغل الأغلى على الإطلاق من بين جميع الهواتف الذكية المطروحة بسبب صعوبة الحصول عليه، وعدم توفر متاجر في المنطقة، وتتراوح أسعار الهاتف ما بين 1000 دولار أميركي، إلى 1500 دولار على المتاجر الإلكترونية.

وكشفت غوغل مطلع العام الجاري، خلال تواجدها في حدث Digital News Initiative المقام في هولندا بأنها تنوي التوسع في إقامة متاجر Google Store على نطاق عالمي.

وتخطط الشركة لتغطية 54 موقعا في 52 بلد مع دعم 25 لغة محلية. ونشرت خريطة توضح أماكن تغطية متاجر الشركة هذا العام، ومن بينها المملكة العربية السعودية وتركيا وروسيا والهند وغيرها.