مدمرة وغواصة تدخلان الخدمة العسكرية الإيرانية

وطن-وكالات: أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، عن إلحاق المدمرة "سهند"، والغواصة "فاتح" إلى الأسطول البحري للجيش قريبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأميرال سياري على هامش ملتقى دولي عقد، في طهران، اليوم السبت، بعنوان "الأمن والتنمية المستدامة لدى المناطق الحدودية والمدن الكبري.. الفرص والتحديات". وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وأكد القائد العسكري الإيراني أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ومنذ انتصار الثورة تعرضت للحظر الذي بات متواصلا، حتى الوقت الحاضر.

وتابع: أنه ينبغي على جميع من يعمد إلى فرض الحظر ضدنا، أن يعلم بأننا سنجعل من الحظر فرصا للإعمار.

وقال الأميرال سياري أنه يتوجب علي كل من يضمر من خارج البلاد إلى استغلال ظروف الحظر الجديد، بهدف زعزعة الأمن داخل الحدود الإيرانية، أن يتفهم بأنه مخطئ، ويقول الهراء.

وعلى صعيد الإنجازات المحققة طوال السنوات الماضية في المجالات العسكرية داخل البلاد، أشار المساعد التنسيقي للجيش الإيراني إلى إلحاق المدمرة "سهند"، والغواصة "فاتح" إلى الأسطول البحري التابع للجيش الإيراني، قريبا.

وأضاف الأميرال سياري أنه بفضل التعاون وتضافر الجهود بين القوات المسلحة الإيرانية مع كافة المؤسسات العسكرية والحكومية في البلاد، تحظى إيران اليوم بأكثر الأجواء أمنا، كما في الجانب البحري تمكنت من تعزيز الأمن، ليس فقط على صعيد المياه الإقليمية، وإنما في خليج عدن أيضا.