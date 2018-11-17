عساف: تأجيل الاحتلال هدم مدرسة تحدي 5 ليس مضموناً

بيت لحم-وطن: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن تأجيل قرار هدم مدرسة تحدي 5 في منطقة جب الذيب ببيت تعمر حتى 27 الجاري ليس مضمونا، وهذا القرار أجل استراتيجية كنا سننفذها على غرار ما جرى في الخان الأحمر من اعتصام مفتوح.

وأضاف عساف خلال مؤتمر صحفي عقد، الليلة، في مقر المدرسة ردا على قرار العليا الإسرائيلية بعدم التزامها بمنع هدم المدرسة، "أن من حق أهلنا في الزواهرة، وجب الذيب، وبيت تعمر أن يكون لهم خدمات لائقة، وعليه فان بناء المدرسة لا رجعة عنه، وسنقوم باستكمال احتياجات المدرسة والنواقص وتوفيرها لها مثل الكهرباء، والمياه، وعلى جاهزية للدفاع عنها والشروع باعتصام مفتوح".

من جانبه أكد محافظ بيت لحم كامل حميد، أن الصمود على الأرض يأتي في سياق الانسجام مع قرارات الرئيس بتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وشعبنا له الحق أن يعيش على أرضه كبقية شعوب العالم.