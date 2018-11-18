الاحتلال يطلق النار على المزارعين ورعاة الأغنام شرق القطاع

رام الله - وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، النار على المزارعين المتواجدين بأراضيهم الحدودية، وصيادي الطيور الموسمية ورعاة الأغنام شرق بلدة جحر الديك ومخيم البريج ومدينة خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية وصيادي الطيور الموسمية ورعاة الأغنام بمنطقة "السناطي" ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، وشرق بلدة جحر الديك ومخيم البريج وسط القطاع، دون إصابات.

ويتعمد الاحتلال استهداف المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي الطيور الموسمية بأسلحته الرشاشة على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، مما أدى لإصابة واستشهاد عدد منهم، ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية الحدودية.