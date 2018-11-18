وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامات الأقصى

القدس- وطن: قاد وزير الزراعة الإسرائيلي المستوطن، أوري أرئيل، صباح اليوم الأحد، اقتحامات مجموعات من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي وفرت الحراسة للمقتحمين وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

واستنفرت شرطة الاحتلال وحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين وتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى، ومن ثم فتحت باب المغاربة أمام أرئيل ومجموعات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية.

ورافق أرئيل عشرات من المستوطنين في مجموعة الاقتحامات الأولى الصباحية، علما أن الاقتحامات ستكون أيضا في ساعات الظهر، وخلال الاقتحامات تم تقديم شروحات للمستوطنين عن "الهيكل" المزعوم، خلال توقفهم بمنطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني.