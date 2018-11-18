فيديو| رفضاً للضمان .. مواكب الغضب تجوب شوارع رام الله والبيرة

رام الله-وطن: شارك العشرات من المواطنين الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي صباح اليوم الأحد، في الفعاليات الاحتجاجية على مداخل مدينة رام الله، تحت شعار "مواكب الغضب -المواكب المضيئة".

وأطفئ النشطاء محركات مركباتهم من الساعة السابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف صباحاً بالقرب من دوار الفواكه في بيتونيا ودوار البست ايسترن، وجوال والأمعري ومحمود درويش.

وكان الحراك الموحد والنقابات العمالية الحرة، قد دعيا إلى المشاركة في مواكب الغضب 2-المواكب المضيئة ضمن الفعاليات الرافضة لقانون الضمان بصيغته الحالية.

هذا وجدد الحراك الفلسطيني الموحد موقفه الرافض لإجراء أي حوار مع الحكومة تحت "حد السيف"، داعياً الجميع للانصياع لرأي الشارع لكي تبقى البوصلة موجهة في مكانها.

ودعا الحراك في بيان له وصل وطن: لتعليق الدوام يوم الاثنين المقبل لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كافة الشركات والمؤسسات، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرا، كاشفاً عن عزمه القيام بخطوات تصعيدية الأيام المقبلة حال استمرت الحكومة في تعنتها.