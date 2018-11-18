شق طريق استيطاني جديد في أراضي عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس

وطن: قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن المستوطنين قاموا بشق طريق استيطاني جديد في أراضي بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس؛ من أجل الوصول إلى قمة جبل عيبال.

وأضاف دغلس "، اليوم الأحد، ان شق الطريق الذي يصل طوله لأكثر من كيلومترين في منطقة تمسى برناط، جاء بهدف تسهيل وصول المستوطنين الى ما يسمى مذبح "يوشع بن نون" على قمة جبل عيبال حسب المعتقدات التلمودية.

وأكد دغلس، أن شق الطريق وتعبيدها يعني الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في المنطقة.

يذكر ان وزير الإسكان الاسرائيلي السابق اوري اريئيل وعد في العام 2015 بفتح قمة جبل عيبال امام المستوطنين، لتمكينهم من اداء صلواتهم التلمودية فيما يسمى مذبح "يوشع بن نون".

وحسب وزارة السياحة والآثار الفلسطينية فإن ما يسمى "مذبح يوشع بن نون" هو اسطورة وليس تاريخا، يعود الى 1300 سنة قبل الميلاد، وانه مذبح كنعاني كانت تقدم فيه القرابين للآلهة الكنعانية.

وفا