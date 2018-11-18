اشتية يطالب مفوض حقوق الإنسان بنشر سجل الشركات الداعمة والعاملة في المستوطنات

رام الله- وطن: طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بنشر سجل الشركات الدولية التي تتعامل مع المستوطنات قبل مغادرته منصبه.

وأضاف اشتية، في بيان صحفي، وصل وطن، الأحد، "مؤسسات الأمم المتحدة يجب أن تساهم بفضح من يدعم الاستيطان الإسرائيلي سواء من خلال تقديم تبرعات للمستوطنات أو الاستثمار والتعامل معها تجاريا، وذلك بكشف معلوماتهم وتعريضهم للمسائلة".

وأكد أن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين في المستوطنات خطوة باتجاه تطبيق قرار محكمة العدل الدولية منذ 13 عاما القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة قد كشفت مطلع العام الحالي عن رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بـمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية، وتلعب دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات.

ويغادر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد منصبه بعد أربع سنوات من توليه منذ 2014، واجه خلالها تحديات جسيمة كأول عربي ومسلم يتولى هذا الموقع.