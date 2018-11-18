الشرطة تكشف عملية ابتزاز الكتروني لسيدة بجنين

وطن: كشفت الشرطة في جنين اليوم الأحد ملابسات قضية تهديد وابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي في جنين.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنها تحركت بناءً على شكوى تقدمت بها سيدة للشرطة حول قيام مجهول بإرسال رسائل تتضمن تهديدها وابتزازها بصورها عبر موقع "انستغرام" وقيامه بنشر الصور عبر حسابه الخاص.

وأضاف البيان أنه وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بطالبة جامعية وهي صديقة المشتكية حيث تم إحضارها وبسماع أقوالها أفادت بقيامها بتهديد صديقتها.

وأكد البيان أنه تم احالة المشتبه بها والمضبوطات الى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقها اصولًا.