بالستينو يفوز بكأس جمهورية تشيلي للمرة الثالثة في تاريخه

رام الله- وطن: فاز فريق نادي بالستينو لكرة القدم، ببطولة كأس جمهوية تشيلي لكرة القدم للعام 2018 للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1977 على حساب أوداكس إيطاليانو. حيث تغلب بالستينو على ضيفه أوداكس إيطاليانو بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب النهائي لكأس الجمهورية بعدما حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليتوج بالبطولة بالفوز ذهابا وإيابا بمجموع 4-2.

وجاءت ثلاثية بالستينو الذي أسسته الجالية الفلسطيني في تشيلي في العام 1920 عبر اللاعب ماتياس كامبوس لوبيز في الدقيقة الثانية، بينما أحرز سيسار كورتس هدفاً في الدقيقية السابعة والثلاثين، أما الهدف الثالث فكان عن طريق اللاعب لويس خيمينيز في الدقيقة الثالثة والخمسين، بينما أحرز هدفي الضيوف البرازيلي سرجيو سانتوس في الدقيقة الحادية والأربعين، واللاعب إجناسيو خيرالدينو في الدقيقة الخامسة والأربعين. وبتتوجيه بالكأس حصل بالستينو على بطاقة تأهل مباشرة لبطولة كأس ليبرتادوريس 2019 كما سيخوض كأس السوبر التشيلي أمام الفائز بالدوري المحلي.

يذكر بأن نادي بالستينو، هو نادي أسسته الجالية الفلسطينية في تشيلي في بدايات انخراطها في المجتمع التشيلي أوائل القرن العشرين، حيث قام عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين هناك بتأسيس النادي رسمياً في العام 1920 بمشاركة مجموعة من اللاعبين من أبناء المغتربين، وحقق نجاحات كبيرة، وهو الآن يلعب ضمن الدوري الممتاز.

ويرعى بنك فلسطين نادي بالستينو الرياضي في تشيلي منذ العام 2012 كهدف لدعم الرياضة الفلسطيني في بلاد الإغتراب، وتشبيكها مع الفلسطينيين في الوطن حيث قام الفريق بزيارة فلسطين عدة مرات ولعب عدة مباريات مع المنتخب وعدد من الأندية الرياضية الفلسطينية.

وأعرب بنك فلسطين عن سعادته لهذا الانجاز الذي حققه النادي للمرة الثالثة في تاريخه حيث حصل النادي على كأس جمهورية تشيلي مرتين في عام 1975 و1977، مقدماً تهنئته للنادي الفلسطيني في تشيلي.

