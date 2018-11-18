إصابة عشرات الطلاب ومعلميهم بحالات اختناق جراء استهداف الاحتلال لمدرستهم بالخليل

الخليل- وطن: أصيب عشرات الطلاب والمعلمين في مدرسة الخليل الأساسية، اليوم الاحد، بحالات اختناق، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمدرستهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع نحو مدرسة الخليل الأساسية في المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب ومعلميهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، تخضع لسيطرة الاحتلال، وتتعرض بشكل ممنهج للاعتداءات المستمرة.

(وفا)