نتنياهو يلغي اجتماعات الائتلاف

القدس- وطن: ألغى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة رؤساء كتل الإئتلاف الحكومي وجلسة وزراء الليكود التي كانت مقررة المقررة نهار اليوم، في إشارة الى إمكانية إعلانه عن انتخابات مبكرة للكنيست.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لقاء نتنياهو مع وزير المالية موشي كحلون تم تأجيله إلى ساعات مساء اليوم، بعد أن كانت محددة الساعة التاسعة صباحًا.

يأتي ذلك على خلفية تبادل الاتهامات ما بين وزير التعليم نفتالي بينت ووزير المالي موشي كحلون، وتحدث الاثنان في نهاية المطاف عن عدم إمكانية نجاة الحكومة عبر 56 عضو كنيست من أصل 120، بعد انسحاب كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان من الائتلاف.